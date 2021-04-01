Самолеты до тобольского Заболотья начнут летать с 11 мая

| Фото: администрация Тобольского райна | Фото: администрация Тобольского райна

Движение пассажирских самолетов в д. Лайтамак откроется 11 мая, сообщает администрация Тобольского района.

До Чебурги и Тахтагула рейсы будут выполняться с 12 мая, сообщение с Янгутумом начнется 3 июня. Расписание рейсов утверждено. Воздушное судно АН-2 будет перевозить пассажиров до 15 ноября.

С 1 мая открывается сезонное авиасообщение с Ачирским поселением. В этом году по просьбе жителей заболотья добавили еще три вертолетных рейса, пересмотрели график полетов: они начнутся на месяц раньше.