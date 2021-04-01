Тюменские дзюдоисты на домашнем турнире завоевали 14 медалей

| Фото: департамент физической культуры, спорта идополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта идополнительного образования Тюменской области

14 наград завоевали тюменские дзюдоисты на турнире памяти Славика Кудзиева в Тюмени, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На татами соперничали 184 взрослых борца из 20 регионов страны. Поединки прошли в 14 весовых категориях. Победители соревнований претендовали на присвоение звания мастера спорта РФ.

Хозяева 14 раз поднимались на пьедестал почета. Победу в разряде до 66 кг праздновал тюменец Иван Черных. Его товарищ по команде – Алим Балкаров тоже пробился в финал. Второе место заняли Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг) и Артем Пилипчук (свыше 100 кг).

Два серебра заработали тюменки – отличились сестры Таратунины. Анжелика выступила в категории до 78 кг, а Валерия – свыше 78 кг. Бронзовые медали в рядах сборной Тюменской области завоевали Кирилл Зуев (до 60 кг), Новруз Новрузов (до 90 кг), Алина Сергеева и Софья Карнышева (до 48 кг), Любовь Тимофейчева (до 57 кг), Татьяна Зольникова (до 70 кг), Любовь Орлова (до 78 кг) и Юлия Баластрова (св. 78 кг).

Соревнования имели статус отборочных. Победители получили право бороться на чемпионате страны.