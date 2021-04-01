Александр Моор подвел итоги стратегической сессии Западно-Сибирского НОЦ

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Около 300 представителей образовательных и научных организаций, предприятий реального сектора экономики, органов исполнительной власти Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО приняли участие в стратегической сессии Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, которая прошла в Тюмени.

Целью стратегической сессии стала прагматичная оценка текущих результатов и перспектив всех проектов НОЦ, как уже включенных в программу и получивших государственную поддержку, так и только претендующих на нее, с точки зрения потенциала научных достижений и востребованности реальным сектором экономики.

"Формулируя критерии успешности научно-технических проектов, входящих в программу НОЦ или претендующих на это, мы ставим перед их командами задачу формирования бизнес-партнерств с обязательной долей частных инвестиций в эти проекты", – подчеркнул на пленарной сессии губернатор Тюменской области Александр Моор.

Участники научно-проектных команд при методологическом сопровождении модераторов Московской школы управления "Сколково" в течение недели интенсивно прорабатывали вопросы дальнейшего развития и продвижения своих проектов. На заключительном пленарном заседании сессии было представлено более 20 проектов. Глава региона подчеркнул, что задача государства через наблюдательный совет НОЦ, грантовую поддержку и другие рычаги управления помочь в синхронизации тематики и содержания, соответственно, и в реализации проектов.

Учитывая общенациональное значение такого рода проектов, как НОЦ мирового уровня, Александр Моор предложил рассмотреть возможность введения на федеральном уровне для участников НОЦ специального правового режима, создающего механизм комплексной поддержки, по аналогии, например, с инновационным центром "Сколково".