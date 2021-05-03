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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пункт мобильного тестирования на ВИЧ будет работать в Тюмени на Цветном бульваре

Общество, 15:01 03 мая 2021

со страницы областной инфекционной больницы в Instagram | Фото: со страницы областной инфекционной больницы в Instagram

Пункт мобильного тестирования на ВИЧ будет работать в Тюмени на Цветном бульваре возле цирка 5 мая. С 13 до 16 часов узнать свой ВИЧ-статус смогут все желающие жители и гости областного центра.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист отдела профилактики областного центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева, для сдачи анализа не потребуется никаких справок, документов или направлений. Тестирование – бесплатное и анонимное.

Горожан также проконсультируют специалисты областного центра профилактики и борьбы со СПИД. Они расскажут о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах ее профилактики. Также можно будет обсудить с врачом личные риски и узнать, что делать, если тест оказался положительным.

Елена Лосева отметила, что в Тюменской области на сегодня проживают более 18 тысяч ВИЧ-положительных людей, из них 10 тысяч – в Тюмени.

"Это очень большое количество. Поэтому если говорить о профилактике, то каждый тюменец должен минимум один раз в год делать тест на ВИЧ. Пусть даже у него не было рисков и опасных ситуаций, но он должен знать свой ВИЧ-статус", - подчеркнула она.

Добавим, 12 мая пункт мобильного тестирования на ВИЧ будет работать возле ТРЦ "Фаворит", 19 мая - у ТРЦ "Гудвин", 26 мая - у ТРЦ "Тюмень Сити-Молл".

Любовь Голышева

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# ВИЧ , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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