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Фермеры юга Тюменской области завершают боронование земли под посевы

Экономика, 14:19 27 апреля 2021

mcx.gov.ru

Фермеры Аромашевского района завершают боронование полей под посев яровых культур.

По информации администрации муниципалитета, на 27 апреля трактористы провели боронование на площади 10 тыс. 431 га. Это 50% от плана. Два фермерских хозяйства справились с данным видом работ.

Аграрии ведут подкормку многолетних трав, пройдено 100 га. Многолетники заборонили на 150 га. Рабочие заняты подготовкой семенного материала. Протравлено от паразитов 270 тонн семян, что составляет 8% от намеченного объема.

Анжела Лебедева

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# посевная кампания , семенной материал

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