Фермеры юга Тюменской области завершают боронование земли под посевы

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Фермеры Аромашевского района завершают боронование полей под посев яровых культур.

По информации администрации муниципалитета, на 27 апреля трактористы провели боронование на площади 10 тыс. 431 га. Это 50% от плана. Два фермерских хозяйства справились с данным видом работ.

Аграрии ведут подкормку многолетних трав, пройдено 100 га. Многолетники заборонили на 150 га. Рабочие заняты подготовкой семенного материала. Протравлено от паразитов 270 тонн семян, что составляет 8% от намеченного объема.

Анжела Лебедева