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Тюменские футболисты обыграли "Урал-2" и вернулись на первое место турнирной таблицы

Спорт, 14:31 27 апреля 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" одержал домашнюю победу над командой "Урал-2" из Екатеринбурга - 2:1, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Гости открыли счет на 15 минуте, с пенальти отличился Исламжан Насыров. В конце первого тайма Виталию Горулеву удалось восстановить разницу - 1:1. На 77-й минуте Максим Казанков реализовал пенальти, назначенный за нарушение в штрафной площади против Александра Коротаева.

Тюменцы стали первыми в четвертой группе ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ, набрав 45 очков. На втором месте в турнирной таблице расположился "Новосибирск" (45 очков), на третьем – "Волга" (40 очков).

Следующий матч ФК "Тюмень" проведет в Челябинске 30 апреля.

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