Вахтовая работа - не преграда для счастливой семейной жизни, считают Подгорновы из Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 апреля в России отмечается День вахтовика. Есть много мнений по поводу этой формы работы, одно из них - что вахта это преграда для счастливой семейной жизни и воспитания детей. Но с этой позицией не согласен Николай Подгорнов, который трудится на Новопортовском месторождении в "Газпромнефть-Ямале" и успешно совмещает роли профессионала и любящего отца и мужа. Вахтовым методом он работает уже пять лет, и если поначалу семье было тяжело справиться с его месячным отсутствием дома, то потом они не только привыкли, но и стали видеть в этом серьезные плюсы.

Чем дольше разлука, тем радостнее встреча: каждое возвращение Николая в Тюмень - это непременно встреча в аэропорту с воздушными шариками и бег наперегонки, кто первее обнимет папу. Сыновьям вахтовика - 10 и 12 лет, и они не только каждый день разговаривают с папой по видеосвязи, но и делают вместе домашние задания, если возникают трудности с точными науками. По гуманитарным предметам детям помогает мама Марина. После каждой вахты Николай возвращается домой с небольшими подарками для сыновей, это могут быть сладости или маленькие игрушки, но ребята ценят заботу и внимание отца и всякий раз очень радуются.

Огромный плюс вахтовой работы, по мнению семьи Подгорновых, в том, что во время между вахтами они полноценно проводят время вместе, отправляются в гости к родственникам, путешествуют по России. При стандартной пятидневке это гораздо сложнее.

Будущие супруги познакомились в 2005 году, они примерно в одно время устроились в "Юганскнефтегаз" и там встретились, чтобы больше не расставаться. В Тюмени Подгорновы живут два года, перебрались сюда из Нефтеюганска, потому что больше понравился климат. Супруга Марина рассказывает, что основной сложностью в отсутствие мужа является решение бытовых проблем: как только Николай покидает областную столицу, в квартире обязательно что-то ломается. Первое время после перехода на вахтовую работу и детям, и жене было очень сложно перенести разлуку, но со временем они привыкли, в этом в том числе помогла возможность ежедневно созваниваться и общаться, видя друг друга.

Из очередной вахты Николай вернется к родным 23 мая. На летний отпуск в планах Подгорновых - отправиться на автомобиле на Байкал.

Дарья Казакова, Александр Лабыкин