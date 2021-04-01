Тюменцам с подпиской "СберПрайм" и "СберПрайм+" бесплатно доставляют продукты на дом

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Клиентам с оформленной подпиской "СберПрайм" или "СберПрайм+" федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет бесплатно доставляет продукты и товары первой необходимости прямо до двери.

В Тюмени жители и гости города могут оформлять заказы из магазинов пяти торговых сетей: METRO, "Ашан", "Лента", "Окей" и "Мегамарт", в Тобольске - из магазина торговой сети "Лента".

Сегодня СберМаркет позволяет покупать онлайн продукты и товары первой необходимости уже в 150 городах России. Заказ можно оформить через приложение или сайт. Вашу покупку скомпонуют сборщики, которые тщательно отбирают продукты и товары. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 10 до 21 часов.

"Стоимость услуг СберМаркета составляет 98 рублей за первый заказ и 158 рублей – за последующие. Оформленная подписка "СберПрайм" или "СберПрайм+" позволяет получать заказы совершенно бесплатно, нашим клиентам необходимо оплатить только за заказанные товары. Клиенты экономят не только время для семьи и любимых увлечений, но и деньги", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Купить подписку "СберПрайм" и "СберПрайм+" можно в приложении Сбербанк Онлайн или в офисе банка с помощью консультанта. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами каждого из сервисов, на которые распространяется подписка, достаточно авторизоваться в них по своему Сбер ID.

СберПрайм+ - это новый продукт экосистемы Сбера. По сравнению с прежней версией подписки, здесь впервые скидки и спецпредложения действуют не только на нефинансовые сервисы, но и на классические банковские карточные услуги – повышенные бонусы от "СберСпасибо", снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира, безлимитные бесплатные переводы по всей стране, выгодный курс обмена валют.