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10-летняя тюменская скейтбордистка стала первой на чемпионате России

Спорт, 13:05 28 апреля 2021

Федерация скейтбординга России во ВКонтакте | Фото: Федерация скейтбординга России во ВКонтакте

Тюменка Рада Терещенк завоевала 1 место в категории 16 лет и младше на чемпионате России по скейтбордингу в дисциплине "Улица", состоявшемся в Краснодаре. Об этом сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"В чемпионате от Тюменской области участвовали четыре спортсмена, в том числе и Рада, которая проявила себя достойно. Здорово было наблюдать за ее выступлением. Она каталась почти три минуты без перерыва, почти все у нее получалось с первого раза. Успех первого дня позволил ей попробовать свои силы в соревнованиях со взрослыми опытными спортсменами. Конечно, это было гораздо сложнее, но для ее уровня подготовки и возраста, считаю, что выступила очень хорошо", - поделился впечатлениями тренер Рады Павел Третьяков.

10-летняя воспитанница центра спорта и отдыха "Воронинские горки" теперь начинает подготовку к майскому первенству Тюменской области, а затем к летним выступлениям на первенстве России в Казани. Мечта девочки - принять участие в Олимпийских играх 2024 года.

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# Воронинские горки , скейтборд

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