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Почта России изменила режим работы на майские праздники

Общество, 14:23 28 апреля 2021

Почта России во ВКонтакте | Фото: Почта России во ВКонтакте

Выходными днями для всех почтовых отделений Тюменской области станут из майских праздников только 1 и 9 мая, сообщает региональное управление ФПС.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы).

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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# майские праздники , Почта России

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