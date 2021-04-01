Тюменское отделение РДШ запустит викторину "Регион трудовой доблести"

| Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Интерактивную викторину "Регион трудовой доблести" в преддверии Дня Победы запустит Тюменское региональное отделение Российского движения школьников.

Викторина будет доступна с 7 по 9 мая на странице Тюменского регионального отделения РДШ во ВКонтакте. Будет опубликован тест с вопросами, в котором можно выбрать один вариант ответа, либо вписать его в специальную графу.

"Викторина направлена на то, чтобы показать жителям региона вклад Тюменской области в победу в Великой Отечественной войны, рассказать о предприятиях, которые производили продукцию для фронта и помогали выжить стране", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор информационно-медийного направления РДШ Владислав Мухин.

20 участников, которые первыми правильно ответят на все вопросы, получат призы от организаторов. "Викторина пройдет в коллаборации с организаторами проекта "Индустрия Победы". Первые три участника получат настольные игры от него", — добавил Владислав Мухин.

Инна Пахомова