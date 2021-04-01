О мерах поддержки малого и среднего бизнеса расскажут тюменским предпринимателям

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Онлайн-семинар для представителей бизнеса "Предпринимательский час по поддержке субъектов МСП на стадиях жизненного цикла "Рост" и "Зрелость" пройдет в режиме онлайн 29 апреля. Мероприятие начнется в 10 часов по московскому времени на YouTube-канале корпорации Малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщают организаторы.

Спикерами вебинара станут предприниматели с опытом получения поддержки, представители корпорации "МСП" и "МСП Банка", а также специалисты организаций инфраструктуры поддержки МСП.

Слушатели узнают о возможностях получения финансовой и нефинансовой поддержки на федеральном уровне. Представители малого и среднего бизнеса выскажут экспертное мнение о доступном инструментарии поддержки предпринимательской деятельности. А организации инфраструктуры поддержки МСП поделятся опытом применения специальных мер поддержки на стадиях жизненного цикла компаний "Рост" и "Зрелость".