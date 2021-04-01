  • 28 апреля 202128.04.2021среда
  • USD74,9578
    EUR90,4666
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса расскажут тюменским предпринимателям

Общество, 17:57 28 апреля 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

Онлайн-семинар для представителей бизнеса "Предпринимательский час по поддержке субъектов МСП на стадиях жизненного цикла "Рост" и "Зрелость" пройдет в режиме онлайн 29 апреля. Мероприятие начнется в 10 часов по московскому времени на YouTube-канале корпорации Малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщают организаторы.

Спикерами вебинара станут предприниматели с опытом получения поддержки, представители корпорации "МСП" и "МСП Банка", а также специалисты организаций инфраструктуры поддержки МСП.

Слушатели узнают о возможностях получения финансовой и нефинансовой поддержки на федеральном уровне. Представители малого и среднего бизнеса выскажут экспертное мнение о доступном инструментарии поддержки предпринимательской деятельности. А организации инфраструктуры поддержки МСП поделятся опытом применения специальных мер поддержки на стадиях жизненного цикла компаний "Рост" и "Зрелость".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , вебинар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:34 28.04.2021Танцевальные баттлы ждут тюменцев на акции "Культурный хоровод"
19:25 28.04.2021Елена Майер: "Нижнетавдинский район имеет все шансы стать местом притяжения туристов"
19:12 28.04.2021Бывшего лесничего ждет суд за превышение полномочий в Нижней Тавде
19:01 28.04.2021В Тюмени парковки будут бесплатными с 1 по 10 мая