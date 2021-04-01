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В Тюмени парковки будут бесплатными с 1 по 10 мая

Общество, 19:01 28 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все муниципальные парковки в Тюмени будут бесплатными с 1 по 10 мая, сообщает администрация города.

Автомобилисты смогут безвозмездно пользоваться городским парковочным пространством, включая многоуровневый паркинг на набережной. Данное решение принято по инициативе главы города Руслана Кухарука.

Предполагается, что в нерабочие дни транспортный поток будет снижен, и горожане смогут правильно парковать свои автомобили.

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# парковки

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