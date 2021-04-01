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В Тюмени увеличат количество автобусов к кладбищам

Общество, 13:20 29 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество автобусов на маршрутах №32 и №121 будет увеличено в Тюмени в Родительский день, 11 мая, сообщает Тюменьгортранс.

По маршруту №121 "ЖДВ — Червишевское кладбище-2" поедут семь автобусов особо большого класса вместимости. На маршруте №32 "ЖДВ - с/о "Приволье" будет курсировать пять автобусов большого класса вместимости.

Накануне Родительского дня, с 8 по 10 мая, по маршруту №121 на линию выйдут пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту №32 — четыре автобуса большого класса вместимости.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы: 8-800-250-07-22.

Инна Пахомова

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# Радоница , Тюменьгортранс

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