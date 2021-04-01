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В Тюмени начали сносить дом на Береговой, на очереди еще 75

Общество, 11:07 29 апреля 2021

портал "Тюмень - наш дом"

Снос дома по ул. Береговой, 92 начали в Тюмени, в планах 2021 года - 75 аварийных домов, сообщает администрация города.

Уже ликвидировали 13 аварийных домов, работы продолжаются.

В администрации уточнили, что здание отключено от сетей, после этого подрядчик "Промтех-Сибирь" приступил к работам.

Как рассказал директор по строительству компании Андрей Агафонов, на снос одного дома уходит примерно три дня. По контракту, помимо демонтажа здания и вывоза строительного мусора на специализированный полигон, специалисты должны очистить котлован от посторонних предметов, а после произвести засыпку территории песком и разровнять его. За две недели таким образом специалисты компании уже выполнили работы на пяти домах.

Контролируют их ход специалисты Тюменского городского имущественного казначейства.

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# аварийные дома

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