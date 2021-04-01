В Тобольске более 20 автомобилистов сформируют "Бессмертный автополк"

| Фото: Центр искусств и культуры Тобольска | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

Более 20 заявок подали тоболяки на участие в акции "Бессмертный автополк" 9 мая.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" организаторы акции, в автопробеге будет участвовать транспорт предприятий города, а также личные автомобили жителей Тобольска.

На каждом автомобиле обязательно должен быть установлен портрет участника Великой Отечественной войны, размещена символика акции "Бессмертный автополк", либо флаг "Бессмертного полка". Приветствуется наличие у участников автопробега костюмов, соответствующих тематике оформления автомобиля.

В оформлении не допускаются националистические лозунги, символика или лозунги оскорбительного характера, предметы, ограничивающие видимость водителя, уточнили организаторы акции.

Колонна стартует от площадки перед Завальным кладбищем, проедет по ул. Ремезова, Октябрьской и Доронина и финиширует на месте старта.

Подать заявку на участие можно до 4 мая. Автопробег стартует 9 мая в 11 часов.

Евгений Новоселов