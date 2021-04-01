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Участок улицы Эрвье в Тюмени закроют до августа

Общество, 13:31 29 апреля 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта по улице Р.-Ю. Г. Эрвье на участке от дома № 19 по ул. Алебашевской до ул. Европейский проезд прекратится с 30 мая по 18 августа. Причина - реконструкция трубопровода тепловой сети, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Объехать участок можно по улицам Газовиков и Алебашевской.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

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# перекрытие улиц

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