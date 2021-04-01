Танцзал и музей появятся в клубе села Малая Зоркальцева после капремонта

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Отремонтировать крышу и фасад, утеплить стены, заменить окна, двери, систему вентиляции предстоит строителям в ходе капитального ремонта клуба в с. Малая Зоркальцева, сообщает администрация Тобольского района.

Разработан дизайн-проект внутреннего содержания главного досугового центра села. Его представили сельской общественности.

"Тобольский район стал участником региональной программы "Культурная среда". Благодаря поддержке правительства сделаем капитальный ремонт здания и укомплектуем его современным оборудованием", - рассказал руководитель муниципалитета Леонид Митрюшкин.

В клубе создадут креативные пространства для посетителей всех возрастов. Помещения будут максимально функциональны. Появится танцевальный зал с музыкальной и световой техникой. Отдельная комната будет оборудована для местного краеведческого музея, который до сих пор располагался в приспособленных условиях. В библиотеке выделят несколько зон – для интерактива и массовых мероприятий с возможностью просмотра фильмов; тихую, где можно почитать литературу.

Благоустроят и озеленят территорию вокруг здания, установят большой игровой комплекс для детей. Деньги на его покупку и монтаж будут выделены из районного бюджета. Каким будет детский городок, решат жители Малой Зоркальцевой. На открытое голосование вынесли три проекта. Обновленный сельский клуб планируют сдать уже в этом году.