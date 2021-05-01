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Роботов презентуют ишимские школьники на "Ночи музеев-2021"

Общество, 09:13 11 мая 2021

Кванториум г. Тюмень во ВКонтакте | Фото: Кванториум г. Тюмень во ВКонтакте

Юные робототехники Ишима представят публике свои разработки на Всероссийской акции "Ночь музеев" в музее Ершова 15 мая. Также горожан приглашают на интерактивные площадки Арт-галереи и музея "Городская управа" с 15 до 19 часов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Малинина.

"Пока рассчитываем на очную встречу с людьми в группах по пять человек. Если не получится, все мероприятия переведем в онлайн-режим", - пояснила она.

В Арт-галерее ждут любителей диафильмов, в том числе семейные группы, добавила эксперт. Каждый желающий сможет выбрать пленку, заправить ее в аппарат, включить и продемонстрировать.

Интерактив на любой возраст подготовили сотрудники музея "Городская управа". Там можно будет заглянуть в камеру Обскура и полюбоваться в телескоп на луну и звезды. Также посетителям предложат обзор цифровой техники XX века, расскажут о микроскопе Карла Цейса и фотокамере Иосифа Покорного.

Афиши событий можно найти в официальных пабликах музея.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , Ночь музеев

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