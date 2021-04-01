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В Тюмени выпускники гимназии № 21 сразятся в турнире по мини-футболу

Спорт, 16:43 30 апреля 2021

МФК "Тюмень" ВКонтакте | Фото: МФК "Тюмень" ВКонтакте

Традиционный турнир по мини-футболу среди выпускников гимназии № 21 пройдет в Тюмени 1 и 3 мая, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Состязания, посвященные памяти Владимира Мезина, пройдут на полях спортивной площадки образовательного учреждения. 1 мая в 9 часов 30 минут стартует отборочный этап. 3 мая в 10 часов 30 минут состоятся финальные матчи.

В турнире примут участие команды, сформированные из выпускников разных лет. Бывшие ученики выйдут на поле, чтобы почтить память ушедших учителей и друзей. Также в соревнованиях примет участие команда "Надежда" тюменской областной клинической больницы, которую основал выпускник 1982 года Владимир Мезин. После гибели Владимира, команда продолжает ежегодно принимать участие в матчах турнира.

С 1996 года в соревнованиях принимают участие от шести до 12 команд. В юбилейном году на поле выйдут восемь команд. Выпускники 1980-1992 гг. сразятся со сборными гимназии образца 2000-2021-х годов.

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# гимназия 21 , мини-футбол

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