Жители Тюмени легализовали 417 домов, долгие годы считавшихся незаконным самостроем

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Жители тюменских микрорайонов ДОКа и Зареки активно легализуют свои дома и земельные участки, на которых они построены, долгие годы считавшиеся незаконным самостроем.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента имущественных отношений Андрей Киселев. В сложные постперестроечные времена, по его словам, решение о предоставлении земельных участков принимали и профсоюзные комитеты, и местные администрации, и поселковые советы.

"В результате у людей не было никаких правоустанавливающих документов, - пояснил Андрей Киселев. – Летом 2018 года был принят областной закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно".

За два с половиной года, по данным департамента департамента имущественных отношений, поданы заявления в отношении 684 участков – 649 в Тюмени и 35 в Тюменском районе. По 417 из них приняты положительные решения. На 354 участка уже зарегистрировано право собственности.

"Главное условие для положительного решения – это обязательное проживание в доме, - пояснил Андрей Киселев. – На участке построен дом и люди решили свою жилищную проблему".

Борис Олейник