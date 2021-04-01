В Тюмени победителей волейбольного турнира наградил капитан сборной России
Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь принял участие в церемонии награждения победителей первенства среди юношей 2006-2007 годов рождения в Тюмени, сообщает волейбольный клуб западно-сибирской столицы.
Игорь Кобзарь традиционно часть своего отпуска проводит в Тюмени. На этот раз он посетил финальную игру турнира.
"Главная игра соревнований получилась довольно зрелищной, эмоциональной. Надеюсь, дети были рады получить награды из моих рук. Сам помню, как в детстве на соревнованиях меня награждали Сергей Тетюхин, Вадим Хамутцких, Сергей Баранов. Это навсегда осталось в памяти", - рассказал капитан сборной России.
Победу в турнире одержали волейболисты Нижневартовска, на втором месте команда Тюмени, замкнули тройку лидеров спортсмены из Заводоуковска.
Лучшими игроками признали нижневартовца Юрия Фасхутдинова, тюменца Егора Тарасова и Кирилла Захарченко из Заводоуковска. Они получили призы от волейбольного клуба "Тюмень".