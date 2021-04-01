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В Тюмени победителей волейбольного турнира наградил капитан сборной России

Спорт, 17:42 29 апреля 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь принял участие в церемонии награждения победителей первенства среди юношей 2006-2007 годов рождения в Тюмени, сообщает волейбольный клуб западно-сибирской столицы.

Игорь Кобзарь традиционно часть своего отпуска проводит в Тюмени. На этот раз он посетил финальную игру турнира.

"Главная игра соревнований получилась довольно зрелищной, эмоциональной. Надеюсь, дети были рады получить награды из моих рук. Сам помню, как в детстве на соревнованиях меня награждали Сергей Тетюхин, Вадим Хамутцких, Сергей Баранов. Это навсегда осталось в памяти", - рассказал капитан сборной России.

Победу в турнире одержали волейболисты Нижневартовска, на втором месте команда Тюмени, замкнули тройку лидеров спортсмены из Заводоуковска.

Лучшими игроками признали нижневартовца Юрия Фасхутдинова, тюменца Егора Тарасова и Кирилла Захарченко из Заводоуковска. Они получили призы от волейбольного клуба "Тюмень".

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# ВК Тюмень , волейбол

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