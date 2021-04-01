Проект отеля-музея в Тюмени претендует на финал конкурса "Мастера гостеприимства"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отель-музей с номерами, посвященными известным представителям культуры, искусства, спорта, историческим личностям, создают в Тюмени на базе отеля Vostok.

Как использовать историческое наследие в гостиничном бизнесе, зачем отелю собственный музей и экскурсии с профессиональным историком, экспертам конкурса "Мастера гостеприимства" рассказал полуфиналист из Тюмени Пётр Головин.

"Первый пункт концепции - создание 366 персонифицированных номеров. Мы уже приступили к ее реализации и создали комнаты, посвященные деятелям культуры, которые были в Тюмени или писали о ней, а также спортсменам и тренерам, прославившим наш регион. Гости, ранее побывавшие у нас, возвращаются и бронируют тематические номера в соответствии со своими интересами", - рассказал коммерческий директор отеля Vostok Пётр Головин.

Презентация проекта в полуфинале всероссийского конкурса - лучшая реклама проекту, считает автор. Идеями и визитками в Тюмени обмениваются конкурсанты и эксперты из 41 региона России, в том числе представители турагентств.

"Мы хотим рассказать о себе и пригласить в гости. Если говорить о развитии туризма в Тюмени, то очевидна новая тенденция: раньше к нам чаще приезжали в рабочие командировки, а сейчас едут на отдых: посмотреть на город, побывать на источниках, узнать историю купечества", - отметил конкурсант.

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" является проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участие в тюменском полуфинале принимают 123 конкурсанта. Эксперты оценивают актуальность, инновационность и реалистичность проектов. Объявление финалистов состоится 30 апреля на церемонии закрытия конкурса.

Татьяна Ковалева