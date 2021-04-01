Тюменский трэвел-проект "Сибирские закаты" претендует на грант конкурса "Мастера гостеприимства"

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Идеями интересного и бюджетного отдыха в Тюменской области намерены поделиться с жителями и гостями региона авторы проекта "Сибирские закаты". В полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства", который открылся в Тюмени 29 апреля, его представил тюменец, руководитель Центра семейных и молодежных инициатив "База Героев" Николай Петренко.

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" он сообщил, что идея снять видеоролики о том, чем интересны города и села Тюменской области, возникла в пандемию, когда закрыли границы и отменили культурно-массовые мероприятия.

"Прежде всего, мы с командой в составе двух ведущих и двух операторов решили проехать по Тюмени и Тюменскому району, Ялуторовску, Ишиму и Тобольску. Первое 15-минутное видео из Ялуторовска набрало 53 тысяч просмотров. Трэвел-ролики сегодня очень популярны, но о Тюменской области снято немного, поэтому работы хватит", - считает Николай Петренко.

28 выпусков планируется создать для проекта "Сибирские закаты" в 2021 году. Цель авторов - способствовать развитию туризма в регионе. Для ее реализации нужны средства.

"Ранее мы выиграли грант, более 370 тысяч рублей, и потратили на оборудование. Сегодня надеемся на победу в конкурсе "Мастера гостеприимства" и получение гранта для дальнейшего расширения материально-технической базы и создания качественного контента. Претендуем на миллион рублей", - сказал автор проекта.

организаторов конкурса организаторов конкурса

Имена участников, попавших в финал конкурса "Мастера гостеприимства", назовут в Тюмени 30 апреля. В этот же день конкурсанты решат региональные кейсы и представят свои идеи по развитию туризма в районах Тюменской области.

"Нас прежде всего интересует развитие термальных курортов: хотим узнать мнение участников конкурса, какими сервисами их нужно дополнить, как продвигать этот продукт. Кроме того, они посмотрят в сторону исторического наследия области и креативных индустрий. Эти темы станут главными для наших участников", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Напомним, конкурс "Мастера гостеприимства" организован президентской платформой "Россия - страна возможностей". Полуфинал в Тюмени завершится 30 апреля. Победители региональных этапов встретятся в Нижнем Новгороде 8-10 июня.

Татьяна Ковалева