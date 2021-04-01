В Тюмени суд оставил бывшего начальника УГИБДД Тюменской области в СИЗО

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Бывшего начальника УГИБДД Тюменской области Александра Селюнина, обвиняемого в получении взяток, областной суд оставил под стражей. Апелляционная жалоба адвоката о помещении Селюнина под домашний арест не удовлетворена, сообщает Тюменский облсуд.

"Суд, изучив все обстоятельства, не нашел оснований отменить постановление о заключении под стражу Селюнина, вынесенное Ленинским районным судом Тюмени", - заключил судья.

Напомним, 15 апреля следствие предъявило Александру Селюнину и его подельнику обвинение в получении взятки через посредника и посредничестве в даче взятки в крупном размере. 16 апреля Ленинский районный суд по ходатайству следствия вынес постановления о заключении обоих под стражу на два месяца, до 14 июня. Обвиняемые сейчас находятся в СИЗО.

По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались к посреднику Селюнина, который получал от них деньги. Начальник УГИБДД давал указания подчиненным о приеме экзаменов без фактической их сдачи.