Лидер тюменского Совета отцов призвал установить на окнах блокирующие устройства

| Фото: скриншот с видео Совета отцов | Фото: скриншот с видео Совета отцов

Установить блокирующие устройства на все пластиковые окна в квартирах или домах призвал председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, кандидат педагогических наук Александр Чехонин.

"Бюджетно и безопасно установить тросовые блокираторы, позволяющие открывать окно в режим проветривания. Сами по себе они надежны. Надо перестать думать, что опасности подстерегают только неопытные семьи. Беда приходит в любой дом, а потому бдительность и заблаговременность действий должны быть повсеместными", — сказал Александр Чехонин.

Также он призвал обеспечить пожарную безопасность жилья, оценив и перепроверив качество электропроводки, особенно в частных домах. Председатель Совета отцов советует приобрести огнетушители и научиться ими пользоваться, а также установить датчики-пожарные извещатели.

"Следует посмотреть на жилье "глазами ребенка" в аспекте обустройства бытового пространства. Необходимо обратить внимание на острые углы, доступность бытовой химии, аптечки, колющие и режущие предметы и так далее. Важно устранить потенциальную угрозу", — добавил Александр Чехонин.

Напомним, в 2019 году представители Совета отцов сняли видеоролики с инструкцией по установке оконного блокиратора. По словам Александра Чехонина, тема будет актуализирована — видеоролики будут размещать на страницах в социальных сетях.

Инна Пахомова