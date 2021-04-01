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Ветер и дождь начнут май в Тюмени

Общество, 12:39 30 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветер и кратковременные дожди прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшие выходные, 1 и 2 мая.

По данным центра Фобос, в субботу, 1 мая, ожидается переменная облачность и юго-западный ветер с порывами до 13 м/с. Днем максимальная температура воздуха составит плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 7 градусов.

В воскресенье, 2 мая, днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, ночью – до 8 градусов тепла. Ожидается северо-западный ветер и небольшой дождь.

В начале следующей недели осадки маловероятны. 3 и 4 мая в дневные часы температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Со среды, 5 мая, начнется небольшое потепление – днем до плюс 24.

Любовь Голышева

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