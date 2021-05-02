76 лет назад советские войска взяли Берлин

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2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского фронт маршала Жукова и 1-го Украинского фронта маршала Конева полностью овладели Берлином.

Берлинская стратегическая наступательная операция стала заключительным сражением в Великой Отечественной войне. Она проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года.

Ночью 16 апреля началась авиационная и артиллерийская подготовка на участке 1-ого Белорусского и 1-ого Украинского фронтов. После ее окончания были включены 143 прожектора, чтобы ослепить противника, в атаку пошла пехота, поддержанная танками. Не встречая сильного сопротивления, она продвинулась на 1,5-2 километра. Однако чем дальше продвигались войска, тем сильнее нарастало сопротивление противника.

25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов завершили окружение всей Берлинской группировки противника. Ее ликвидация непосредственно в городе проводилась до 2 мая.

30 апреля в 22 часа 30 минут по московскому времени на крыще рейхстага было установлено штурмовое красное знамя. Его водрузили артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Г.К. Загитов, А.Ф. Лисименко, А.П. Бобров и сержант А.П. Минин из состава штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса, которой командовал капитан В.Н. Маков. Штурмовая группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана С.А. Неустроева. Через два—три часа также на крыше рейхстага по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника Ф.М. Зинченко было установлено Красное знамя № 5, которое затем прославилось как Знамя Победы. Его водрузили разведчики сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария, которых сопровождали лейтенант А.П. Берест и автоматчики из роты старшего сержанта И.Я. Съянова. Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая.

В 6 часов 30 минут утра 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. В середине дня сопротивление гитлеровцев в городе прекратилось, были ликвидированы окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина.

По материалам Российского военно-исторического общества