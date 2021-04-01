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В Тюмени благоустройство в Гилевской роще после аварии завершат 1 мая

Общество, 15:20 30 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восстановление благоустройства завершают в Гилевской роще сотрудники "Росводоканал Тюмень". Окончание работ планируют к 1 мая. Как рассказал генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов, перекрытая зона в районе ул. Вербной станет доступна посетителям в этот же день.

Напомним, обрушение канализационного коллектора произошло в Гилевской роще Тюмени 11 марта. На восстановление целостности труб и возобновление нормальной работы по отводу стоков бригадам водоканала потребовалось более двух суток.

Восстановление по благоустройству началось 13 апреля. Сотрудники предприятия промыли и продезинфицировали почву и деревья. Также провели рекультивацию участка площадью около 3 тыс. кв. м, отсыпали овраг, восстановили беговую дорожку и площадку для выгула животных. По словам Андрея Максимова, в настоящее время полностью устранили неприятные запахи, в почве не выявили последствий аварии.

Причиной коммунальной аварии стали подвижки грунта из-за рекордного в 2021 году промерзания почвы. "Шовный стальной трубопровод, проложенный в восьмидесятые годы, был уложен швом вниз, - уточнил Максимов. - По шву пошла ручейковая коррозия и он раскрылся".

30 апреля молодые специалисты "Росводоканал Тюмень" провели на территории парка субботник.

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Николай Ступников

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# благоустройство , Водоканал , Гилевская роща , ремонт

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