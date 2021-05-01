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Более ста тысяч квадратных метров жилья введено в строй в Тюменской области

Общество, 09:52 01 мая 2021

Фото: Минстрой РФ

Более 110 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба регионального Главного управления строительства.

По данным Росстата, из 114 тыс. 894 кв. метров жилья, введенных в Тюменской области с начала года, 102 тыс. кв. метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

В регионе сохраняется позитивная тенденция по выдаче разрешений на строительство, застройщики готовы реализовывать новые проекты. Это означает, что к концу года мы достигнем целевого показателя по вводу в 1 миллион 560 тысяч квадратных метров жилья, установленного для Тюменской области национальным проектом "Жилье и городская среда", - отметил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

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