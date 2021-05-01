Мультицентр "Контора пароходства" поддержит творческих молодых тюменцев

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Программа "Поддержка создателей" для творческих молодых людей действует в тюменском мультицентре "Контора пароходства". В прошлом году содействие в реализации креативных проектов получили 45 тюменцев - записали треки, организовали фотосъемку, напечатали мерч и посодействовали продвижению контента разных форматов.

Поддержку могут получить люди от 18 до 35 лет, у которых есть идеи, но не хватает возможностей для их реализации, сообщает "Вслух.ру".

В рамках программы можно получить помощь в организации съемок, консультации SMM-специалиста, юриста или бухгалтера.