Историк рассказал, как в годы Великой Отечественной войны работала тюменская почта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В начале 40-х годов Тюмень была небольшим районным центром Омской области. Город стал надежным тылом для фронта: отсюда шли поставки тяжелой техники и необходимых в быту вещей, отправляли рыбные консервы и сухое молоко.По словам историка Александра Петрушина, в годы войны почтальонами работали женщины и демобилизованные по состоянию здоровья мужчины.

"Не все были способны выполнять роль "черного вестника" долго: сначала повестка на фронт, затем объяснять долгое отсутствие писем, а потом нести похоронки. В сельской местности послания еще и читать приходилось. И у ребятни долго оставался стойкий страх при виде почтальона", − рассказал историк.

Самым распространенным вариантом послания был "солдатский треугольник" − такой формат появился из-за военных условий и дефицита бумаги - он позволял обходиться без конвертов.

Чтобы отправить письмо-треугольник домой, боец брал заполненный лист бумаги, загибал его справа налево, затем – слева направо. Оставшаяся полоса бумаги загибалась по краям и вставлялась как клапан внутрь треугольника. На наружной стороне подписывали адрес и фамилию адресата. Такой вариант решал вопрос острой нехватки конвертов.

В середине войны начали распространяться почтовые карточки. В таких посланиях адресная часть, почтовые отметки и иллюстрация находятся на одной стороне, а вторая полностью предназначена для письма. А открытки появились ближе к концу войны.

Еще одним форматом была секретка – большой лист бумаги, который складывался пополам так, что снаружи находилась адресная часть, пометки и иллюстрация, а внутри оставалось место для текста.

Отметим, что в 2013 году у Тюменского центрального отделения появился свой памятник почтальону – его установили в знак признательности города почтовикам в годы войны и в годы освоения Тюменского края. Здание по улице Республики, 56 было построено в 1950 году (по другим данным, в 1954-56 годах). В нем были размещены почта, телеграф, городское и областное управление связи, пишет Megatyumen.ru.