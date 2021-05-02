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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 51 человек заболел COVID-19 за сутки

Общество, 13:59 02 мая 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

У 51 человека в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция за сутки. Всего в России выявили 8 тыс. 697 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

14,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 342 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 339 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 699 заболевших, в Санкт-Петербурге - 718, в Московской области - 650.

В Свердловской области заболели 113 человек, в Челябинской области - 105, в Ханты-Мансийском автономном округе - 49, в Курганской области - 32, на Ямале - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 829 тыс. 255 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 тыс. 862 летальных исхода, выздоровели 4 млн 443 тыс. 922 человека.

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