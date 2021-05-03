Стало известно, как отмена авиасообщения с Турцией повлияла на отпускные планы россиян

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией не повлияла на отпускные планы 86% россиян, около половины планируют провести отпуск, путешествуя по России, сообщают РИА Новости со ссылкой на HeadHunter.

Исследование показало, что 3% россиян уже успели потратить все положенные им дни отпуска, каждый третий (33%) израсходовал их частично, но большинство (64%) еще не брали отпуск в этом году. Самыми популярными занятиями у тех, кто уже брал отпуск, стали бытовые дела (45%) и домашний отдых (33%). Лишь 26% путешествовали по России, за границу — 7%.

Среди тех, у кого еще остались неизрасходованные отпускные дни, 77% планируют пойти в отпуск в этом году, 8% не планируют, 2% планируют взять отпуск официально, но не ходить в него фактически, 13% еще не определились.

Исследование также показало, что на планы большинства не повлияла отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией (86%). Однако это отразилось на планах 23% респондентов из юридической сферы, а также на планах 21% респондентов из Республики Татарстан и 20% — из Свердловской области.

Наиболее популярными для отдыха у соискателей стали летние месяцы, однако сентябрь несколько опережает июнь (28% против 25%). Респонденты планируют провести отпуск, путешествуя по России (49%), занимаясь бытовыми делами (28%), 24% планируют провести отпуск на даче, столько же — в походах и поездках на пикники в пригород.

Исследование проводилось с 19 по 25 апреля среди 2 тыс. 307 работающих сотрудников российских компаний.