Усилить районы Тюменской области, где зафиксированы крупные пожары, поручил губернатор Александр Моор

| Фото: оперштаб Тюменской области | Фото: оперштаб Тюменской области

Заседание выездного оперативного штаба Тюменской области по охране лесов от пожаров провел в Аромашевском районе губернатор Александр Моор.

На 3 мая в Тюменской области действовало шесть лесных пожаров, из них три локализовано. Самый крупный на сегодня - 2 тыс. 800 га в Абатском районе. Кроме того, зафиксировано 246 ландшафтных пожаров на территории 30 тыс. га. Как отметил директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов, по всем пожарам план действий понятен.

Глава Тюменской области поручил рассчитать необходимое количество пожарных-десантников, а также усилить районы, в которых зафиксированы крупные пожары. Он подчеркнул, что с учетом опыта текущего сезона необходимо будет посмотреть, какие еще меры предпринять, чтобы исключить повторения такой ситуации.

Александр Моор отметил, что важно активно выявлять граждан, не соблюдающих противопожарные меры, в противном случае результата в борьбе со стихией не будет, уверен он.