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Уникальную операцию на сердце выполнили тюменские кардиохирурги

Общество, 09:57 04 мая 2021

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Хирурги тюменской ОКБ №1 выполнили уникальную операцию. Впервые в клинике применили передовой метод восстановления сердечного клапана по методике японского кардиохирурга Шигеюки Озаки, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Достаточно большое количество пациентов кардиохирургов сталкиваются с дисфункцией аортального клапана, которая может быть как врожденным пороком, так и приобретенным. Основная задача врачей – постараться сохранить пациенту собственный клапан сердца.

В России несколько центров проводят подобные операции в Пензе, Хабаровске, Москве. Теперь возможность лечиться получат и жители Тюмени.

"Специфика операции в том, что полностью удаляются пораженные створки аортального клапана. Из собственного перикарда человека или так называемой сердечной сумки выкраиваются новые лепестки створок. В зависимости от геометрии клапана, антропометрических данных человека индивидуально рассчитывается площадь и форма каждой створки клапана", – рассказал заведующий кардиологическим отделением №1 ОКБ №1 Никита Стогний.

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# кардиохирургия , ОКБ №1

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