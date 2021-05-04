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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В шести районах Тюменской области с 11 по 27 мая возможны перерывы телерадиовещания

Общество, 13:14 04 мая 2021

tyumen.rtrs.ru | Фото: tyumen.rtrs.ru

Временные перерывы в трансляции телерадиовещания планируются в Упоровском, Вагайском, Юргинском, Уватском, Абатском и Казанском районах Тюменской области с 11 по 27 мая.

В это время на объектах телерадиосети РТРС будут проводиться плановые профилактические работы.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе "Кратковременные отключения трансляции" и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении "Телегид" во вкладке "Вещание".

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# РТРС

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