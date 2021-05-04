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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают принять участие в репетиции электронного голосования

Общество, 14:17 04 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в репетиции электронного голосования на выборах Госдумы РФ, сообщает региональный оперативный штаб.

Как рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, жители региона могут принять участие в тестовом дистанционном электронном голосовании, которое начнется в 8 часов 12 мая и завершится в 20 часов 14 мая.

"Принять участие в голосовании могут граждане России, достигшие 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и являющиеся пользователями Единого портала "Госуслуги" с подтвержденной учетной записью", - сообщил Игорь Халин.

Прием заявлений для участия в голосовании завершится 7 мая. Дополнительная информация - на интернет-портале "Дистанционное электронное голосование" по ссылке.

Евгений Бабенко

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