Тюменца ждет суд за организацию наркопритона
| Фото: прокуратура Тюменской области
В Тюмени передано в суд дело о наркопритоне в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя, сообщает региональная прокуратура.
Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, около 15 лет употребляющий запрещенные вещества, с октября 2020 года пускал в свою квартиру трех женщин-наркоманок.
За это они делились с ним синтетическим наркотиком. Сотрудники полиции пресекли деятельность притона 28 октября. Прокуратура Ленинского округ утвердила обвинительный акт и направила материалы дела в суд. Тюменцу грозит лишение свободы на срок до четырех лет.