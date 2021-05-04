Тюменца ждет суд за организацию наркопритона

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюмени передано в суд дело о наркопритоне в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, около 15 лет употребляющий запрещенные вещества, с октября 2020 года пускал в свою квартиру трех женщин-наркоманок.

За это они делились с ним синтетическим наркотиком. Сотрудники полиции пресекли деятельность притона 28 октября. Прокуратура Ленинского округ утвердила обвинительный акт и направила материалы дела в суд. Тюменцу грозит лишение свободы на срок до четырех лет.