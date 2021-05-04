  • 4 мая 20214.05.2021вторник
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка попалась на уловки мошенника и лишилась 55 тысяч рублей

Происшествия, 17:49 04 мая 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В дежурную часть тюменской обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что у нее обманом похитили 55 тыс. рублей, сообщает городское УМВД.

Тюменке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Под предлогом пресечения незаконного снятия денег и используя психологическую тактику он похитил у потерпевшей крупную сумму.

Мошенник убедил женщину перевести через банкомат все деньги с банковской карты на якобы безопасный счет. Женщина выполнила его требования, а потом осознала, что попалась на уловку. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 04.05.2021Тюменка попалась на уловки мошенника и лишилась 55 тысяч рублей
17:31 04.05.2021Тюменские автоинспекторы помогли доставить отравившуюся девочку в больницу
16:49 04.05.2021Тюменца ждет суд за организацию наркопритона
10:16 04.05.2021Житель Ишима ушел из гостей, прихватив чужой планшет