Тюменка попалась на уловки мошенника и лишилась 55 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В дежурную часть тюменской обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что у нее обманом похитили 55 тыс. рублей, сообщает городское УМВД.

Тюменке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Под предлогом пресечения незаконного снятия денег и используя психологическую тактику он похитил у потерпевшей крупную сумму.

Мошенник убедил женщину перевести через банкомат все деньги с банковской карты на якобы безопасный счет. Женщина выполнила его требования, а потом осознала, что попалась на уловку. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".