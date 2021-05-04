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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор заверил, что подарочные наборы ветеранам будут собирать более тщательно

Губернатор, 18:32 04 мая 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию с жителем Абатского района, у которого в подарке в честь Дня Победы оказался черствый пряник. Как сообщает региональный оперативный штаб, в ситуации начали разбираться, как только сообщение о некачественном подарке появилось в сети Интернет.

"Каждый год мы делаем подарки нашим ветеранам к 9 мая. В них есть разные продукты. В основном они находятся в упаковке, дающей продолжительный срок хранения: от полугода до двух лет, - всего десять позиций. Я знаю, что люди, собирающие эти наборы, очень стараются и относятся к делу ответственно. Они хотели сделать подарок более разнообразным и включили в него ишимский пряник, который, как любая "живая" выпечка, долго не хранится. Такие пряники дарят ветеранам третий год подряд, в предыдущие два года мы об этих пряниках слышали только хорошее. Мы все очень расстроились, когда увидели в интернете сухой пряник из подарка. Мои коллеги разбирали эту ситуацию с руководителем малого предприятия, выпекающего эту продукцию. Он тоже очень переживает из-за случившегося. Станет искать причину. Ну, а мы учтем этот опыт и в следующем году будем включать в подарок продукты, с которыми в принципе такого случиться не может", - заверил губернатор Тюменской области.

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# Александр Моор , Великая Отечественная война

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