Тоболяк скончался под колесами грузовика на федеральной трассе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Грузовик "ГАЗ" насмерть сбил пешехода на 255-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Трагедия произошла около полуночи 4 мая. Под колесами машины погиб 34-летний житель Тобольска.

"Мужчина скончался на месте. По предварительной информации, он шел по обочине дороге в попутном с движением транспорта направлении", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Отметим, в Тюменской области 4 мая произошло восемь ДТП. В них погиб один человек, еще семь получили травмы.

Инна Пахомова