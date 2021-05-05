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Всесезонную спортивную площадку построят в Тобольске

Губернатор, 17:14 05 мая 2021

Фото: admtyumen.ru

Всесезонную многофункциональную спортивную площадку построят в 6 микрорайоне Тобольска в рамках региональной программы "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам очередного онлайн-заседания президиума регионального правительства.

"Появление новой спортплощадки увеличит обеспеченность населения спортивными сооружениями и поможет тоболякам вести здоровый образ жизни", - доложила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. На площадке предусмотрены возможности для сдачи норм ГТО. Это будет безопасный и комфортный объект городской рекреационной инфраструктуры.

Тобольск славен своими спортивными традициями, отметил Александр Моор. Появление новой спортплощадки, на которой можно заниматься круглый год, станет хорошим подарком для поклонников здорового образа жизни и любителей активного отдыха, количество которых постоянно растет.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Ольга Кузнечевских , спортплощадки , Тобольск

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