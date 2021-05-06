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Двое детей и молодая женщина получили травмы в тюменском автобусе

Происшествия, 11:03 06 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

Двое детей и женщина пострадали из-за опасного маневра водителя пассажирского автобуса в Тюмени 5 мая. Во время резкого торможения в салоне автобусе находилось 70 человек, трое пассажиров получили травмы.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел на ул. Республики в районе дома № 12. Автобус следовал по 17 маршруту.

"Водитель автобуса "ЛиАЗ" 17-го маршрута экстренно затормозил. В автобусе находилось около 70 человек. В результате маневра три пассажира упали и получили травмы. Это четырехлетний мальчик, семилетняя девочка и женщина 34 лет. Люди не госпитализированы", – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Известно, что водитель автобуса в 2021 году шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима. Его опыт вождения более 20 лет, автобусом он управляет с 2010 года.

"Предрейсовый медицинский контроль водителем пройден, он трезв. Перед выездом на маршрут автобус прошел технический контроль. Есть все необходимые документы", – рассказали в Госавтоинспекции.

Инна Пахомова

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# автобусы , ГИБДД Тюменской области , общественнный транспорт , пассажиры

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