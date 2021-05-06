Тюменцам рассказали, как принять участие онлайн-акции "Бессмертный полк"

| Фото: 2021.polkrf.ru | Фото: 2021.polkrf.ru

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Тюменской области в онлайн-режиме 9 мая, сообщает региональный оперштаб.

Шествие превратится в трансляцию, принять участие в которой можно после регистрации на официальном сайте.

Онлайн-парад состоится 9 мая в 15 часов по местному времени во всех регионах России, в том числе в Тюменской области. Бесплатно отсканировать фотографии участников Великой Отечественной войны жителям Тюменской области можно до 7 мая включительно с 10 до 20 часов в молодежных мультицентрах "Моя территория": в Тюмени (ул. Ванцетти, 1), в Тобольске (ул. Красноармейская, 6/4), в Ишиме (ул. Ленина, 7).

В этом году в каждом субъекте России будет сформирована своя онлайн-колонна Бессмертного полка, участниками которой станут жители региона с фотографиями своих ветеранов. В трансляции будут демонстрироваться снимки ветеранов, отправленные в этом году.