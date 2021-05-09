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Жители Абалака поздравили ветеранов традиционной акцией "Поем двором"

Общество, 14:00 09 мая 2021

Абалакский СДК во Вконтакте | Фото: Абалакский СДК во Вконтакте

Акция "Поем двором" прошла на территории Абалакского сельского поселения.

В День Победы в акции приняли участие жители единственного многоквартирного дома на ул. Дорожной. Сотрудники местного Дома культуры приехали к дому с аппаратурой, включили фонограмму, а жители из окон и с балконов вместе спели военные песни.

Акция "Поем двором" в Абалаке стартовала в начале мая. Работники местного Дома культуры предлагали селянам спеть песни "Катюша" и "Смуглянка". Принимали участие в акции и многодетные семьи. Так 17 членов семьи Паршуковых на крыльце своего дома вместе спели песню "Катюша". Видеоролики с исполнением песен выкладываются в социальных сетях.

Евгений Новоселов

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# Абалак , День Победы

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