Мемориальное мероприятие "Вместе.Мы.Победа" впервые пройдет в Тюмени

Фото Координационного совета национальных объединений Тюменской области Фото Координационного совета национальных объединений Тюменской области

Русские, татары, казаки, коренные малочисленные народы Севера, народы Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Казахстана, взрослые и молодежь, старейшины и дети, с портретами ветеранов и цветами почтят светлую память всех, кто не вернулся с войны, минутой молчания.

В Тюмени, сообщает пресс-служба координационного совета национальных объединений Тюменской области, 8 мая в канун празднования Дня Победы лидеры национально-культурных организаций Тюменской области проведут мемориальную акцию "Вместе.Мы.Победа" и возложат цветы к мемориалу "Вечный огонь" на площади Памяти.

В Тюменской области, как отметил заместитель председателя координационного совета национальных объединений Тюменской области Есенгалий Ибраев, проживают представители более 150 национальностей.

"Великая Победа - это общие для всех страницы истории и семейная память каждого из нас, - подчеркнул он. - Именно наши деды и прадеды, представители разных национальностей, религий и культур, подарили нам право на мирную жизнь, заложили основы современного миропорядка. Живая память о героической борьбе с фашизмом и День Победа объединяют нас и сегодня", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Мемориальное мероприятие "Вместе.Мы.Победа" организовано в регионе впервые и пройдет по инициативе Координационного совета национальных объединений Тюменской области и Национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

Евгений Бабенко