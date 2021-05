АВВА, Селин Дион, Иванушки: аудиотур "Форест джамп" по Гилевской роще – это хорошая музыка, танцы и путешествие

Известные мировые хиты в наушниках, танцевальные движения от гида, путешествие по Гилевской роще – все это аудиотур "Форест джамп" от молодежного театрального центра "Космос".

Специально для тюменских СМИ 6 мая организаторы показали суть нового проекта. Для начала всем выдали наушники с одноразовыми чехлами, хореограф провела небольшую разминку, после чего всех приветствовал гид Аэлита, которая и направляла группу журналистов по заданному маршруту.

Так "Космос" решил представить новую форму спектакля, которую отличают наличие прекрасной музыки, танцы, квест, релакс и свежий воздух.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева, аудиотур "Форест джамп" выполняет одновременно несколько функций.

"Это возможность подвигаться на свежем воздухе в толпе людей, это весело, задорно. И восемь тысяч шагов в танце – полезно. Важно применять любые новые формы актуального театра. Нам хочется, чтобы у тюменцев была возможность видеть и принимать участие в том, что уже давно популярно в центральной части России", - говорит она.

Первый технический прогон организаторы аудиотура провели 1 мая. По словам Александрины, участники и отдыхающие в Гилевской роще были в восторге.

Не скрывали восторга и журналисты, которые подпевали Селин Дион "My Heart Will Go On" и на мостике расправляли руки в стороны, как героиня "Титаника". Танцевали под "Gimme! Gimme! Gimme!" от группы "ABBA", а под трек "Шашлындос" группы "Хлеб" увлекли в танец тюменцев, которые были заняты приготовлением шашлыка. Танцевальный баттл устроила гид под хит от "Иванушек" - "Тополиный пух". Журналисты также успели потанцевать с маракасами и среди берез исполнить движения русской народной плясовой.

А еще участникам аудиотура предлагали выловить рыбу из Гилевского ручья, подняться по канату, спрятаться от преследования инопланетян. Тур по роще длился один час. За это время в наушниках прозвучало более 20 треков. Заряд позитива, энергии и хорошего настроения получил каждый участник "Форест джампа".

Напомним, автор идеи – уроженец Тюмени, актер театра и кино 10 лет живущий в Москве - Александр Рычков.

С 8 мая аудиотур по Гилевской роще станет доступен для всех желающих. Группы до 30 человек в возрасте от 6 лет будут ждать каждые выходные. Цена билета 700 рублей.

Анжела Лебедева