Более 230 земельных участков, или Чем владеют жены тюменских депутатов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 230 земельных участков на территории России находятся в собственности у супруги депутата Тюменской городской думы Олега Касьянова. Годовой доход его жены составил 19 млн 633 тыс. 256 рублей.

Чуть меньше, а именно 18 млн 680 тыс. рублей заработала жена депутата Дмитрия Елагина. У нее в собственности часть одного земельного участка более 3,7 тыс. кв. м, две квартиры 67,7 и 118 кв. м. Также она имеет половину доли в двух сооружениях 563,5 и 2 тыс. 753 кв. м соответственно и автомобиль Porsche Cayenne. Сам народный избранник заработал в 2020 году 1 млн 655 тыс. рублей. У него в собственности есть земельный участок 1 тыс. 276 кв. м, жилое строение, баня два нежилых помещения, автомобиль BMW X5.

Участок акватории пруда, земельный участок и жилой дом в пользовании - у семьи Евгения Заболотного. Сам председатель Тюменской городской думы заработал 12 млн 12 тыс. рублей, в том числе 6 млн от отчуждения имущества. В его собственности земельный участок 3 тыс. 468 кв. м, жилой дом - 350 кв. м, квартира (совместно с супругой) 141,3 кв. м и гараж 58,5 кв. м, также есть авто - Toyota Highlander. Его жена в 2020 году заработала 7 млн 637 тыс. рублей, в том числе 6 млн от отчуждения имущества. Ездит первая леди гордумы на Toyota RAV4.