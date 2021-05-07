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В Тюменской области трассу затянуло дымом из-за лесного пожара

Происшествия, 16:05 07 мая 2021

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Причиной сильного задымления на участке трассы Курган – Тюмень стали горящие лес и сухая трава по Червишевскому тракту – в районе Тараскуля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

"От МЧС на месте работают пять единиц техники и 17 человек личного состава. Угрозы населенным пунктам нет. Погибших, пострадавших нет", – сообщила она.

Напомним, ранее региональная ГИБДД предупредила автомобилистов об ограничении движения транспорта на участке со 180 по 181 км трассы Курган – Тюмень. Сейчас движение уже открыли.

Инна Пахомова

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